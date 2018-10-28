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Свитолина закончит год на четвертой строчке мирового рейтинга

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Элина Свитолина по итогам года финиширует на рекордной для себя позиции.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина благодаря победе на Итоговом турнире WTA поднимается в мировом рейтинге на четвертое место, на котором и останется по итогам года. 

Для Элины это лучший итоговый результат в рейтинге. Ее рекордный результат - третья позиция в сентябре 2017 года, но прошлый год Элина завершила на шестом месте в рейтинге WTA.

Добавим, что для Элины Свитолиной победе в Сингапуре - 13-й титул на турнирах WTA. 

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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