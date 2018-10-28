Свитолина закончит год на четвертой строчке мирового рейтинга

Элина Свитолина по итогам года финиширует на рекордной для себя позиции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина благодаря победе на Итоговом турнире WTA поднимается в мировом рейтинге на четвертое место, на котором и останется по итогам года.

Для Элины это лучший итоговый результат в рейтинге. Ее рекордный результат - третья позиция в сентябре 2017 года, но прошлый год Элина завершила на шестом месте в рейтинге WTA.

Добавим, что для Элины Свитолиной победе в Сингапуре - 13-й титул на турнирах WTA.