Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в финальном матче Итогового турнира WTA встретилась с американской теннисисткой Слоан Свивенс. 24-летняя украинка в трех сетах обыграла свою соперницу. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Начало встречи было не самым удачным для Элины - она под ноль отдала свою первую подачу, увеличив преимущество Слоан до 2:0 по геймам. Украинка попыталась сделать обратный брейк, но не хватило точности, а после этого взяла свою подачу и вновь навязала борьбу в пятом гейме, однако опять не довела дело до брейка. Переломить игру в свою пользу Элина так и не смогла, уступив в сете со счетом 6:3.

Второй сет первая ракетка Украины начала более уверенно - выиграла две своих подачи, а в четвертом гейме сделала брейк и повела со счетом 3:1, однако тут же начала ошибаться и отдала сопернице свою подачу. Элина не отчаялась и вновь сделала брейк в шестом гейме. На волне этого успеха Свитолина с трудом взяла свою подачу и сделала очередной брейк, выиграв сет со счетом 6:2.

Решающий третий сет Свитолина начала с очередного брейка, ведя к пятому гейму со счетом 3:1. Однако в какой-то момент украинка потеряла контроль и позволила Стивенс сделать обратный брейк. Элина собралась и вновь выиграла подачу соперницы, сделав счет в сете 4:2. В финале матча Элина выиграла свою подачу и сделала еще один брейк, выиграв сет со счетом 6:2.

Слоан Стивенс (США) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 2:6, 2:6.

Таким образом, Элина Свитолина впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O