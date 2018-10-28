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Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA

Комментариев: 3
В Сингапуре прошел финал Итогового турнира WTA, в котором за титул сражались Элина Свитолина и Слоан Стивенс.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в финальном матче Итогового турнира WTA встретилась с американской теннисисткой Слоан Свивенс. 24-летняя украинка в трех сетах обыграла свою соперницу. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Начало встречи было не самым удачным для Элины - она под ноль отдала свою первую подачу, увеличив преимущество Слоан до 2:0 по геймам. Украинка попыталась сделать обратный брейк, но не хватило точности, а после этого взяла свою подачу и вновь навязала борьбу в пятом гейме, однако опять не довела дело до брейка. Переломить игру в свою пользу Элина так и не смогла, уступив в сете со счетом 6:3.

Второй сет первая ракетка Украины начала более уверенно - выиграла две своих подачи, а в четвертом гейме сделала брейк и повела со счетом 3:1, однако тут же начала ошибаться и отдала сопернице свою подачу. Элина не отчаялась и вновь сделала брейк в шестом гейме. На волне этого успеха Свитолина с трудом взяла свою подачу и сделала очередной брейк, выиграв сет со счетом 6:2.

Решающий третий сет Свитолина начала с очередного брейка, ведя к пятому гейму со счетом 3:1. Однако в какой-то момент украинка потеряла контроль и позволила Стивенс сделать обратный брейк. Элина собралась и вновь выиграла подачу соперницы, сделав счет в сете 4:2. В финале матча Элина выиграла свою подачу и сделала еще один брейк, выиграв сет со счетом 6:2.

Слоан Стивенс (США) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 2:6, 2:6.

Таким образом, Элина Свитолина впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA.

Со всеми результатами Итогового турнира WTA можно ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, WTA, Итоговый турнир, Элина Свитолина, Слоан Стивенс, финал
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.10.2018, 16:55
Оценка:  +1
гость
Супер))) .Еліна просто крутезно зіграла. Вітаю з перемогою
гость  (аноним)  28.10.2018, 16:45
Оценка:  0
гость
Молодец Свитолина. Доказывает шо входит в ТОП-10. Но любой турнир WTA, даже итоговый, не ровня любому Турниру Большого Шлема. Там вся элита играет по полной и надо для победы выиграть 7 поединков подряд, А Свитолина дальше 1/4 финала никогда не проходила. Пора уже по возрасту и мастерству добиться серьёзной победы.
SanchoSid    28.10.2018, 16:19
Оценка:  0
SanchoSid
Поздравляю с Победой!!!
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