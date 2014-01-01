Свитолина - Стивенс: видео трансляция финала Итогового турнира WTA
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA сыграет с представительницей США Слоан Стивенс.
Матч Свитолина - Стивенс состоится в воскресенье, 28-го октября. На нашем сайте вы можете посмотреть видео онлайн трансляцию этого поединка, который начнется в 13:30 по киевскому времени.
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По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Стивенс. Так, ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1,8, а успех Свитолиной оценивается в 2,0.
Ранее спортсменки встречались между собой трижды – два раза победу одержала Слоан, а один раз – Свитолина.
Напомним, что Свитолина обыграла на пути к финалу Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Кики Бертенс.
Все результаты матчей Итогового турнира WTA можно посмотреть здесь.
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