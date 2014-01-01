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Свитолина - Стивенс: видео трансляция финала Итогового турнира WTA

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Смотрите видео онлайн трансляцию финального поединка Итогового турнира WTA между Элиной Свитолиной и Слоан Стивенс.

Видео онлайн трансляция матча Свитолина - Стивенс
Видео онлайн трансляция матча Свитолина - Стивенс
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA сыграет с представительницей США Слоан Стивенс.

Матч Свитолина - Стивенс состоится в воскресенье, 28-го октября. На нашем сайте вы можете посмотреть видео онлайн трансляцию этого поединка, который начнется в 13:30 по киевскому времени.

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По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Стивенс. Так, ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1,8, а успех Свитолиной оценивается в 2,0.

Ранее спортсменки встречались между собой трижды – два раза победу одержала Слоан, а один раз – Свитолина.

Напомним, что Свитолина обыграла на пути к финалу Петру КвитовуКаролину ПлишковуКаролин Возняцки и Кики Бертенс.

Все результаты матчей Итогового турнира WTA можно посмотреть здесь.

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Теги: теннис, WTA, Итоговый турнир, Элина Свитолина, Слоан Стивенс, Итоговый турнир WTA, онлайн трансляция, видео
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