Свитолина – Стивенс: прогноз и ставки букмекеров на финал Итогового турнира

Элина Свитолина впервые в карьере может стать победительницей Итогового чемпионата WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в финале Итогового турнира WTA, где встретится с американской теннисисткой Слоан Стивенс.

Букмекеры отдают небольшое преимущество американской спортсменке. Так, ставки на победу Стивенс принимают с коэффициентом 1,8, а успех нашей теннисистки оценивается в 2,0.

Ранее спортсменки встречались между собой трижды – два раза победу одержала Слоан, а один раз – Свитолина.

Напомним, что Свитолина обыграла на пути к финалу Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Кики Бертенс.

Матч Свитолина – Свитенс состоится в воскресенье, 28-го октября. Начало встречи – 13:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Все результаты матчей Итогового турнира WTA можно посмотреть здесь.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.