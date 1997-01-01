Стивенс обыграла Плишкову и станет соперницей Свитолиной в финале Итогового турнира

Слоан Стивенс поборется с Элиной Свитолиной за победу на Итоговом турнире.

Американка Слоан Стивенс победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре.

Стивенс проиграла первые восемь геймов своей сопернице, но сумела настроиться и взять себя в руки, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и выиграть два сета.

Американская теннисистка встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в финале турнира в Сингапуре.

Сингапур. Полуфинал

Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 0:6, 6:4, 6:1

Со всеми результатами Итогового турнира WTA можно ознакомиться здесь.

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