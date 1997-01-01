Стивенс обыграла Плишкову и станет соперницей Свитолиной в финале Итогового турнира
Слоан Стивенс поборется с Элиной Свитолиной за победу на Итоговом турнире.
Американка Слоан Стивенс победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре.
Стивенс проиграла первые восемь геймов своей сопернице, но сумела настроиться и взять себя в руки, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и выиграть два сета.
Американская теннисистка встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в финале турнира в Сингапуре.
Сингапур. Полуфинал
Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 0:6, 6:4, 6:1
Со всеми результатами Итогового турнира WTA можно ознакомиться здесь.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил