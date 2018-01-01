Свитолина: Я в финале - это особенный момент и повод для будущей гордости

Элина Свитолина прокомментировала свой выход в финал Итогового турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Кики Бертенс и выход в финал Итогового турнира WTA.

"Когда в решающей партии я проиграла затяжной гейм на подаче, то говорила себе быть решительной, не ждать ничего. Как мне мой тренер тогда сказал, выходить и делать свою работу. Тогда если ты проиграешь, то не будет никаких сожалений. Я показала, что могу играть в отличный теннис на главных кортах. Думаю, в перспективе для меня это большой шаг, в том числе и для Больших Шлемов.

В конце матча все сводилось к физической части, чтобы бегать и доставать каждый мяч. Это был трудный матч, мы обе играли хорошо, хорошо подавали. Я рада, что смогла довести игру до победы.

Выиграть трофей здесь - это было бы невероятно, но впереди у меня еще есть работа. С любой из соперниц в финале будет трудно. Теперь это точно будет последний матч в сезоне и я собираюсь отдать на корте все силы.

Чувствовалось ли давление? Сегодня психологически, наверное, было труднее, чем в любом другом смысле. Но есть давление на всех, в том числе и для игрока по ту сторону сетки, я не сама с собой играю. Буду стараться играть в свой лучший теннис. Я постараюсь оставить все силы в своем последнем матче. Посмотрим, что будущее принесет.

Моя подготовка к Сингапуру была такая же, я обычно готовлюсь одинаково ко всем турнирам. Нужно уметь приспосабливаться, потому что есть разные условия, разные покрытия, одинаково ты не можешь играть на каждом турнире. Мы не так часто выступаем в зале, хотя все чаще на центральных кортах появляются крыши, поэтому мы чаще играем в таких условиях. Здесь я уже выиграла три трехсетовика, я отлично двигаюсь. Как для выступления на последнем турнире в этом году - это отличные новости.

Когда я прошла квалификацию в Сингапур, то решила для себя, что буду верить в свою игру, что я могу на нее положиться, я достаточно хороша. И вот сейчас я в финале, это для меня много значит, это особенный момент и повод для будущей гордости.

Я много работала над психологической стойкостью. Это то, что помогло мне пройти через матч с Возняцки, сегодняшний, да любой на этом турнире… С Квитовой у меня плохая статистика встреч, мне нужно было быть сильной в той игре, я не хотела стартовать на турнире так же, как в прошлом году. В том матче я хотела сыграть хорошо и теперь и дальше я продолжаю так играть".