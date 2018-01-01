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Свитолина переписала историю украинского тенниса

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Элина Свитолина стала первой украинкой, которая сыграет в финале Итогового турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина, обыгравшая Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира, вышла в крупнейший финал карьеры, выиграв четвертый матч за неделю.

Свитолина стала первой представительницей украинского тенниса, которая сыграет в финале Итогового турнира. Причем, как среди женщин, так и мужчин.

Единственным украинцем, который играл в полуфинале Итогового турнира был Андрей Медведев – в 1993 году. Однако в финал он не вышел.

Отметим, что Свитолина второй год подряд выступает на Итоговом турнире. В 2017 она не смогла выйти из группы.

Свитолина вышла в свой четвертый финал на турнирах WTA в сезоне и 15-й в карьере. На счету украинки три титула WTA в этом сезоне и 12 в карьере.

Интересно, что 24-летняя украинка, выигравшая три титула в первой половине сезона, четыре матча на одном турнире не выигрывала с мая. За предыдущий месяц она одержала три победы в семи матчах.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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