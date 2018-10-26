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Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

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Украинка в трех сетах в полуфинале обыграла Кики Бертенс.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA в Сингапуре. В полуфинальном матче 24-летняя украинка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.

В стартовом сете Свитолина первой сделала брейк в четвертом гейме, но Бертенс ответила обратным брейком. В десятом гейме украинка не воспользовалась сетболом на подаче соперницы, но спустя два гейма она получила еще два сетбола в гейме Бертенс и на первом же из них голландка допустила двойную ошибку.

Во втором сете Бертенс вышла вперед с брейком и при счете 3:5 на подаче Свитолиной имела сетбол, но не воспользовалась им. После этого, подавая на партию, Бертенс выигрывала 40:0, но не реализовала тройной сетбол. В итоге Свитолина сравняла счет, перевела игру на тайбрейк, но там все же уступила 5:7.

Зато в начале решающей партии Свитолина выполнила два брейка, между которыми упустила свою подачу. Но дальше уже девушки брали свои подачи, благодаря чему Свитолина выиграла сет, матч и путевку в финал.

Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 7:5, 6:7(5), 6:4

В финале Свитолина сразится с победительницей матча Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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