Украинка в трех сетах в полуфинале обыграла Кики Бертенс.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA в Сингапуре. В полуфинальном матче 24-летняя украинка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.

В стартовом сете Свитолина первой сделала брейк в четвертом гейме, но Бертенс ответила обратным брейком. В десятом гейме украинка не воспользовалась сетболом на подаче соперницы, но спустя два гейма она получила еще два сетбола в гейме Бертенс и на первом же из них голландка допустила двойную ошибку.

Во втором сете Бертенс вышла вперед с брейком и при счете 3:5 на подаче Свитолиной имела сетбол, но не воспользовалась им. После этого, подавая на партию, Бертенс выигрывала 40:0, но не реализовала тройной сетбол. В итоге Свитолина сравняла счет, перевела игру на тайбрейк, но там все же уступила 5:7.

Зато в начале решающей партии Свитолина выполнила два брейка, между которыми упустила свою подачу. Но дальше уже девушки брали свои подачи, благодаря чему Свитолина выиграла сет, матч и путевку в финал.

Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 7:5, 6:7(5), 6:4

В финале Свитолина сразится с победительницей матча Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.