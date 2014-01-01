Свитолина – Бертенс: видео трансляция матча Итогового турнира
Вашему вниманию видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Бертенс, который пройдет 27-го октября в 11:00 по киевскому времени.
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По прогнозам букмекеров, фаворитом этой встречи является наша теннисистка. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,61, а успех ее соперницы оценивается в 2,3.
Напомним, Элина Свитолина возглавила Белую группу на Итоговом турнире, обыграв на своем пути Петру Квитову, Каролину Плишкову и Каролин Возняцки.
Бертенс заняла второе место в Красной группе, где сумела выиграть у Анжелик Кербер и Наоми Осаки (снялась с матча), а также уступила Слоан Стивенс.
Ранее Свитолина и Бертенс встречались два раза - по одной победе у каждой теннисистки.
Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.
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