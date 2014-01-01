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Свитолина – Бертенс: видео трансляция матча Итогового турнира

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Элина Свиталона сразиться с Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира WTA.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретиться с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Бертенс, который пройдет 27-го октября в 11:00 по киевскому времени.

[ПЛЕЕР С ТРАНСЛЯЦИЕЙ БУДЕТ ДОСТУПЕН В ЭТОЙ СТАТЬЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДО НАЧАЛА МАТЧА]

По прогнозам букмекеров, фаворитом этой встречи является наша теннисистка. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,61, а успех ее соперницы оценивается в 2,3.

Напомним, Элина Свитолина возглавила Белую группу на Итоговом турнире, обыграв на своем пути Петру КвитовуКаролину Плишкову и Каролин Возняцки.

Бертенс заняла второе место в Красной группе, где сумела выиграть у Анжелик Кербер и Наоми Осаки (снялась с матча), а также уступила Слоан Стивенс.

Ранее Свитолина и Бертенс встречались два раза - по одной победе у каждой теннисистки.

Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Кики Бертенс, онлайн трансляция
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