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Свитолина – Бертенс: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира

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Элина Свитолина может впервые в карьере выйти в финал Итогового чемпионата WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале Итогового турнира WTA встретится с Кики Бертенс.

Букмекеры отдают предпочтение нашей теннисистке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 1,61, а успех ее соперницы оценивается в 2,3.

Напомним, что Свитолина возглавила Белую группу на Итоговом турнире, обыграв на своем пути Петру КвитовуКаролину Плишкову и Каролин Возняцки.

Бертенс заняла второе место в Красной группе, где сумела выиграть у Анжелик Кербер и Наоми Осаки (снялась с матча), а также уступила Слоан Стивенс.

Ранее Свитолина и Бертенс встречались два раза - по одной победе у каждой теннисистки.

Матч Свитолина – Бертенс состоится в субботу, 27-го октября. Начало встречи – 11:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Кики Бертенс, ставки букмекеров, прогноз
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