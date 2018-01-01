Сестры Киченок сыграют на малом Итоговом турнире WTA

Украинки выступят в Китае.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют в парном разряде на малом Итоговом турнире WTA в китайском Чжухае.

Все участницы турнира:

Михаэла Бузэрнеску/Алисия Росольска (Румыния/Польша)

Макото Ниномия/Мию Като (Япония)

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина)

Лидия Морозова/Суко Аояма (Беларусь/Япония)

Цзян Синьюй/Ян Чжаосюань (Китай)

Сюнь Фанъин/Тан Цянхуэй (Китай).

Ранее, свою соперницу в полуфинале Итогового турнира в Сингапуре узнала Элина Свитолина.