Сестры Киченок сыграют на малом Итоговом турнире WTA
Украинки выступят в Китае.
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют в парном разряде на малом Итоговом турнире WTA в китайском Чжухае.
Все участницы турнира:
Михаэла Бузэрнеску/Алисия Росольска (Румыния/Польша)
Макото Ниномия/Мию Като (Япония)
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина)
Лидия Морозова/Суко Аояма (Беларусь/Япония)
Цзян Синьюй/Ян Чжаосюань (Китай)
Сюнь Фанъин/Тан Цянхуэй (Китай).
Ранее, свою соперницу в полуфинале Итогового турнира в Сингапуре узнала Элина Свитолина.
Полная версия правил