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Итоговый турнир WTA: Свитолина сыграет с Бертенс

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Украинская теннисистка узнала свою соперницу.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Определились все участницы полуфинала Итогового турнира в Сингапуре.

Соперницей украинки Элины Свитолиной в полуфинале станет Кики Бертенс, которая по итогам группового этапа заняла второе место в Красной группе.

Таким образом, Слоун Стивенс в 1/2 финала сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Матчи состоятся завтра, 27 октября.

Ранее Элина Свитолина призналась, что вторая половина сезона была очень сложной для нее.

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Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Кики Бертенс
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