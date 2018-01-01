Итоговый турнир WTA: Свитолина сыграет с Бертенс
Украинская теннисистка узнала свою соперницу.
Определились все участницы полуфинала Итогового турнира в Сингапуре.
Соперницей украинки Элины Свитолиной в полуфинале станет Кики Бертенс, которая по итогам группового этапа заняла второе место в Красной группе.
Таким образом, Слоун Стивенс в 1/2 финала сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Матчи состоятся завтра, 27 октября.
Ранее Элина Свитолина призналась, что вторая половина сезона была очень сложной для нее.
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