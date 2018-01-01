Свитолина: Вторая половина сезона была очень сложной для меня

Украинская теннисистка призналась, что выход в полуфинал Итогового турнира дался ей непросто.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой выход в 1/2 финала Итогового турнира в Сингапуре и рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

“Главной задачей для меня было психологически оправиться от второй половины сезона, которая получилась очень сложной для меня. Даже не знаю, как мне удалось сохранять хороший настрой и бороться.

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Расставание с тренером, постоянные обсуждения моего физического состояния в соцсетях - пережить это было нелегко.

Этот турнир показал, что я стаю устойчивее. Я очень ценю помощь моего тренера Энди Беттлса. Кроме него, у меня есть еще один человек, с которым я разговариваю. Я не могу назвать его имени, но он помог раскрыть мое сознание, за что я ему очень благодарна.

Я провалила Ролан Гаррос и на многих турнирах не смогла показать своей лучшей игры. Но благодаря этому я стала только сильнее. Тепер я знаю, что нужно делать“, - сказала Свитолина.