Свитолина - Возняцки: видео обзор матча Итогового турнира WTA

Элина Свитолина одержала волевую победу над Каролин Возняцки и впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего тура Белой группы Итогового турнира WTA встретилась с теннисисткой из Дании Каролин Возняцки.

В тяжелейшем поединке, который продолжался 2 часа 37 минут, украинка сумела вырвать победу и обеспечить себе выход в полуфинал Итогового турнира с первого места в группе. Отметим, что Свитолина впервые дошла до этой стадии турнира.

Итоговый турнир. Третий тур группового раунда

Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) 5:7, 7:5, 6:3

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