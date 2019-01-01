Переключиться на мобильную версию

Свитолина - Возняцки: видео обзор матча Итогового турнира WTA

Комментариев: 0
Элина Свитолина одержала волевую победу над Каролин Возняцки и впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего тура Белой группы Итогового турнира WTA встретилась с теннисисткой из Дании Каролин Возняцки.

В тяжелейшем поединке, который продолжался 2 часа 37 минут, украинка сумела вырвать победу и обеспечить себе выход в полуфинал Итогового турнира с первого места в группе. Отметим, что Свитолина впервые дошла до этой стадии турнира.

Итоговый турнир. Третий тур группового раунда

Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания)  5:7, 7:5, 6:3

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: WTA, теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, видео, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь