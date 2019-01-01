Свитолина - Возняцки: видео обзор матча Итогового турнира WTA
Элина Свитолина одержала волевую победу над Каролин Возняцки и впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего тура Белой группы Итогового турнира WTA встретилась с теннисисткой из Дании Каролин Возняцки.
В тяжелейшем поединке, который продолжался 2 часа 37 минут, украинка сумела вырвать победу и обеспечить себе выход в полуфинал Итогового турнира с первого места в группе. Отметим, что Свитолина впервые дошла до этой стадии турнира.
Итоговый турнир. Третий тур группового раунда
Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания) 5:7, 7:5, 6:3
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