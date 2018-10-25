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Свитолина выиграла у Возняцки и вышла в полуфинал Итогового турнира

Комментариев: 2
Украинка гарантировала себе выход из Белой группы.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В третьем раунде группового этапа Итогового турнира в Сингапуре первая ракетка Украины Элина Свитолина в трехсетовом поединке обыграла датчанку Каролин Возняцки (5:7, 7:5, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Таким образом, Свитолина заняла 1-ое место в своей группе, что позволило ей впервые в карьере выйти в полуфинал Итогового турнира.

Кроме Элины Свитолиной, из Белой группы в полуфинале сыграет чешка Каролина Плишкова, которая после победы над Петрой Квитовой (6:3, 6:4) досрочно вышла в 1/2.

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Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Каролин Возняцки
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Комментариев (2)
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chytan    25.10.2018, 18:45
Оценка:  0
chytan
Так тримати !!!
Дед  (аноним)  25.10.2018, 18:04
Оценка:  +1
Дед
Тяжеловато, но молодец
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