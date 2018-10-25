Свитолина выиграла у Возняцки и вышла в полуфинал Итогового турнира

Украинка гарантировала себе выход из Белой группы.

В третьем раунде группового этапа Итогового турнира в Сингапуре первая ракетка Украины Элина Свитолина в трехсетовом поединке обыграла датчанку Каролин Возняцки (5:7, 7:5, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Таким образом, Свитолина заняла 1-ое место в своей группе, что позволило ей впервые в карьере выйти в полуфинал Итогового турнира.

Кроме Элины Свитолиной, из Белой группы в полуфинале сыграет чешка Каролина Плишкова, которая после победы над Петрой Квитовой (6:3, 6:4) досрочно вышла в 1/2.