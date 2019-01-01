Свитолина – Возняцки: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира

Смотрите видео онлайн трансляцию поединка Свитолина – Возняцки в рамках 3-го тура Белой группы Итогового турнира WTA.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг, 25 октября, сыграет матч третьего тура Белой группы Итогового турнира. Соперницей нашей теннисистки станет представительница Дании Каролин Возняцки.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Возняцки, который начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Букмекеры отдают предпочтение датчанке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 2,1. Успех ее соперницы оценивается в 1,66.

Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.

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