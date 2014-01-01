Свитолина – Возняцки: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в третьем туре групповой стадии Итогового турнира сыграет против Каролин Возняцки.
Букмекеры отдают предпочтение датчанке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 2,1. Успех ее соперницы оценивается в 1,66.
Напомним, что наша теннисистка является лидером Белой группы, обыграв ранее Петру Квитову и Каролину Плишкову.
Ранее спортсменки встречались четыре раза – украинка была сильнее трижды, а один раз победила Каролин.
Матч Возняцки – Свитолина состоится в четверг, 25-го октября. Начало встречи – 14:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.
Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.
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