Свитолина – Возняцки: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира

Элина Свитолина может выйти в полуфинальную стадию Итогового турнира WTA.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в третьем туре групповой стадии Итогового турнира сыграет против Каролин Возняцки.

Букмекеры отдают предпочтение датчанке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 2,1. Успех ее соперницы оценивается в 1,66.

Напомним, что наша теннисистка является лидером Белой группы, обыграв ранее Петру Квитову и Каролину Плишкову.

Ранее спортсменки встречались четыре раза – украинка была сильнее трижды, а один раз победила Каролин.

Матч Возняцки – Свитолина состоится в четверг, 25-го октября. Начало встречи – 14:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.

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