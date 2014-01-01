Переключиться на мобильную версию

Свитолина – Возняцки: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира

Комментариев: 0
Элина Свитолина может выйти в полуфинальную стадию Итогового турнира WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в третьем туре групповой стадии Итогового турнира сыграет против Каролин Возняцки.

Букмекеры отдают предпочтение датчанке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 2,1. Успех ее соперницы оценивается в 1,66.

Напомним, что наша теннисистка является лидером Белой группы, обыграв ранее Петру Квитову и Каролину Плишкову.

Ранее спортсменки встречались четыре раза – украинка была сильнее трижды, а один раз победила Каролин.

Матч Возняцки – Свитолина состоится в четверг, 25-го октября. Начало встречи – 14:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь