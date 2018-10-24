Ястремская: Украинский - мой родной язык

Украинская теннисистка рассказала, на каком языке с ней разговаривают иностранные тренеры.

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала момент, когда ее бельгийский тренер Оливье Женом заговорил с ней на русском языке во время матча на турнире в Люксембурге против россиянки Маргариты Гаспарян.

“Мне кажется, он знал, в какой именно ситуации обратиться ко мне на русском. Я, конечно, была удивлена, но это чувство, когда к тебе обращаются на родном для тебя языке, помогает. Украинский язык - родной для меня, но и русский тоже, - скзала Ястремская в эфире телеканала Репортер.

Ранее сообщалось, что Ястремская обновила личный рекорд.