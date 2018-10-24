Переключиться на мобильную версию

Ястремская: Украинский - мой родной язык

Комментариев: 2
Украинская теннисистка рассказала, на каком языке с ней разговаривают иностранные тренеры.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
btu.org.ua

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала момент, когда ее бельгийский тренер Оливье Женом заговорил с ней на русском языке во время матча на турнире в Люксембурге против россиянки Маргариты Гаспарян.

“Мне кажется, он знал, в какой именно ситуации обратиться ко мне на русском. Я, конечно, была удивлена, но это чувство, когда к тебе обращаются на родном для тебя языке, помогает. Украинский язык - родной для меня, но и русский тоже, - скзала Ястремская в эфире телеканала Репортер.

Ранее сообщалось, что Ястремская обновила личный рекорд.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: https:

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.10.2018, 20:41
Оценка:  0
гость
.Оставайтесь людьми,прежде всего,а не проклинайте за то,что кто-то не говорит так,как вам хочется
гость  (аноним)  24.10.2018, 20:40
Оценка:  0
гость
Вопрос украиноязычных украинцев,и русскоязычных украинцев нужно закрыть раз и навсегда.Иначе ненависть друг к другу незакончится никогда,и война тоже.Примите факт так,как его принимают нормальные,образованные люди во всем мире.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь