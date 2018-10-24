Стало известно, сколько Свитолина заработала за два матча Итогового турнира

Элина Свитолина получила 436 тысяч долларов за два выигранных матча на Итоговом турнире WTA.

Украинская теннисистка Элина Свитолина за два матча на Итоговом турнире WTA заработала 436 тысяч долларов.

Исходя из призовых турнира, украинка получила по 153 тысячи за победу над Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.

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Также Свитолина получила 110 тысяч за участие в стартовом поединке группового раунда и еще 20 тысяч за сыгранный матч второго круга.

Таким образом, за первый матч Свитолина получила 263 тысячи долларов, а за второй - 173 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что удар Элины Свитолиной был признан одним из лучших по итогам третьего игрового дня Итогового турнира WTA.

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