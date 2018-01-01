Федерер: Это была тяжелая победа, но такие тоже приятно одерживать

Швейцарец прокомментировал победу на турнире в Базеле.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы в первом круге турнира в Базеле над Филипом Краиновичем (6:2, 4:6, 6:4, во втором сете Федерер упустил брейк).

“Это была тяжелая победа, но такие тоже приятно одерживать. Особенно когда знаешь, что завтра выходной, и три сета не станут проблемой.

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Я подавал не очень хорошо - часто не попадал в углы и линии. Безусловно, это усложняет игру, но даже при этом я вел 6:2, 3:1, имел брейк-пойнты. Все могло закончится гораздо быстрее, хотя статистика на подаче у меня была не самой лучшей.

Наверное, именно это меня немного и подвело, но я смог выиграть. Нужно привыкнуть к условиям, именно в этом сложность в первых кругах турниров“, - приводит слова Федерера официальный сайт АТР.

Отметим, что Роджер Федерер на данный момент является третьей ракеткой мира после Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович обошел Роджера Федерера по количеству призовых за карьеру.

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