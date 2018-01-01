Итоговый турнир: Свитолина и Возняцки - авторы лучших ударов дня
Свитолина и Возняцки обыграли Плишкову и Квитову соответственно.
WTA выделила игру украинки Элины Свитолиной и датчанки Карон Возняцки, которые победили в своих матчах 2-ого тура группового этапа Итогового турнира в Сингапуре.
Они стали авторами лучших ударов дня.
Свитолина победила чешку Каролину Плишкову и одержала свою вторую победу на турнире.
В свою очередь, Карон Возняцки выиграла трехсетовый матч против Петры Квитовой.
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