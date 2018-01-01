Итоговый турнир: Свитолина и Возняцки - авторы лучших ударов дня

Свитолина и Возняцки обыграли Плишкову и Квитову соответственно.

WTA выделила игру украинки Элины Свитолиной и датчанки Карон Возняцки, которые победили в своих матчах 2-ого тура группового этапа Итогового турнира в Сингапуре.

Они стали авторами лучших ударов дня.

Свитолина победила чешку Каролину Плишкову и одержала свою вторую победу на турнире.

В свою очередь, Карон Возняцки выиграла трехсетовый матч против Петры Квитовой.