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Итоговый турнир: Свитолина и Возняцки - авторы лучших ударов дня

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Свитолина и Возняцки обыграли Плишкову и Квитову соответственно.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

WTA выделила игру украинки Элины Свитолиной и датчанки Карон Возняцки, которые победили в своих матчах 2-ого тура группового этапа Итогового турнира в Сингапуре.

Они стали авторами лучших ударов дня.

 

Свитолина победила чешку Каролину Плишкову и одержала свою вторую победу на турнире.

В свою очередь, Карон Возняцки выиграла трехсетовый матч против Петры Квитовой.

 

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, Итоговый турнир WTA
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