Свитолина: Моя игра сейчас на хорошем уровне
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением по поводу своей игры с Каролиной Плишковой.
“Я старалась оставаться сфокусированной и играть очко за очком, потому что этот матч был очень непредсказуемый.
Главное было бороться до конца и не давать Плишковой выигрывать простые розыгрыши.
Это был тяжелый сезон для меня, но сейчас я довольна своей игрой, она на очень хорошем уровне“, - сказала украинка.
Следующий матч на Итоговом турнире Элина Свитолина сыграет с Каролин Возняцки из Дании.
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