Свитолина: Моя игра сейчас на хорошем уровне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением по поводу своей игры с Каролиной Плишковой.

“Я старалась оставаться сфокусированной и играть очко за очком, потому что этот матч был очень непредсказуемый.

Главное было бороться до конца и не давать Плишковой выигрывать простые розыгрыши.

Это был тяжелый сезон для меня, но сейчас я довольна своей игрой, она на очень хорошем уровне“, - сказала украинка.

Следующий матч на Итоговом турнире Элина Свитолина сыграет с Каролин Возняцки из Дании.