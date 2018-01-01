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Свитолина: Моя игра сейчас на хорошем уровне

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением по поводу своей игры с Каролиной Плишковой.

“Я старалась оставаться сфокусированной и играть очко за очком, потому что этот матч был очень непредсказуемый.

Главное было бороться до конца и не давать Плишковой выигрывать простые розыгрыши. 

Это был тяжелый сезон для меня, но сейчас я довольна своей игрой, она на очень хорошем уровне“, - сказала украинка.

Следующий матч на Итоговом турнире Элина Свитолина сыграет с Каролин Возняцки из Дании.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA, Каролина Плишкова
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Источник: wtatennis.com

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