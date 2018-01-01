Свитолина победила Плишкову на Итоговом турнире

В двухчасовом матче украинка обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у 8-ой ракетки мира Каролины Плишковой.

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 6:3, 2:6, 6:3.

В первом сете ключевым стал третий розыгрыш на подаче украинки - Элина отыграла 6 брейк-пойнтов, но и сама только с пятой попытки подала на гейм. После этого был затяжной гейм на подаче Плишковой, в котором Элина не реализовала два брейк-пойнта. А после этого Свитолина "под ноль" выиграла свой гейм и сделала брейк, благодаря которому и выиграла сет. В итоге за сет Свитолина отыграла 8 брейк-пойнтов, тогда как Плишкова два из трех.

Во втором сете соперницы брали свои подачи, но потом Плишкова перехватила инициативу и выиграла 4 гейма подряд, а также с первой попытки подала на сет.

В третьем сете, на радость фанатам, Элина сумела собраться и со старту сделала два брейка, за счет чего повела 4:0. Несмотря на то, что следующие свои две подачи Свитолина проиграла, она сделала еще два брейка и с третьего раза реализовала матч-пойнт.

Матч продолжался 1 час 55 минуты.

Напомним, ранее состоялся еще один матч в Белой группе. В нем Каролин Возняцки обыграла Петру Квитову.

В последнем туре группового этапа Итогового турнира в Сингапуре Элина Свитолина сыграет с Возняцки, а Каролина Плишкова встретится с Петрой Квитовой.

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