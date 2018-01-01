Итоговый турнир WTA: Возняцки обыграла Квитову

Датчанка одержала первую победу на турнире.

Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла на Итоговом турнире чешку Петру Квитову.

Каролин Возняцки (Дания) - Петра Квитова (Чехия) - 7:5, 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Таким образом, это первая для Возняцки победа на этом турнире. В свою очередь, Петра Квитова проиграла уже второй раз подряд.

Спортсменки должны сыграть еще по одному матчу в Белой группе.

В последнем туре группового этапа Возняцки встретится с Элиной Свитолиной, а Квитова с Каролиной Плишковой.