Итоговый турнир WTA: Возняцки обыграла Квитову
Датчанка одержала первую победу на турнире.
Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла на Итоговом турнире чешку Петру Квитову.
Каролин Возняцки (Дания) - Петра Квитова (Чехия) - 7:5, 3:6, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 19 минут.
Таким образом, это первая для Возняцки победа на этом турнире. В свою очередь, Петра Квитова проиграла уже второй раз подряд.
Спортсменки должны сыграть еще по одному матчу в Белой группе.
В последнем туре группового этапа Возняцки встретится с Элиной Свитолиной, а Квитова с Каролиной Плишковой.
Полная версия правил