Тренер Свитолиной: На данный момент в команде Элины все работает здорово

Эндрю Беттлс рассказал об отношениях внутри команды украинской теннисистки.

Один из членов команды Элины Свитолиной, Эндрю Беттлс, снова оказался в роли тренера, поскольку теннисистка недавно рассталась со своим наставником. Британец рассказал о состоянии украинки, ее настрое на турнир в Сингапуре и об отношениях в команде.

Читай также: Свитолина: Победа над Квитовой - ответ хейтерам, которые говорили, что я не заслуживаю тут играть

“Когда мы работали с Тьерри Асьоном, то я был своего рода ассистент. Те недели, когда он был с нами, он был главным. Я как бы отступал на второй план. Это занимало где-то 15-20 недель, в итоге я многое делал самостоятельно. Сейчас, когда есть только я, как и в прошлом сезоне в Сингапуре, это делать проще.

Читай также: Свитолина показала умение исполнять укороченные удары в конкурсе WTA

Нет особой разницы, быть тренером или ассистентом. Я общался с ней перед игрой, у Тьерри была своя часть в этом процессе. Иногда нужно уметь находить баланс, когда работаешь с разными людьми, но у нас отличные отношения. На данный момент все работает здорово.

Читай также: Свитолина – Плишкова: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира

Думаю, самое главное, что нам удалось привнести как команде, это сделать ее игру чуть более агрессивной, чуть более комфортной, когда она может выходить вперед и брать на себя инициативу. И она всегда была невероятной, бегающей, играющей в защите, борющейся, это своего рода ее база.

К ней прибавилось то, что она рано отвечает по мячу, чуть больше выходит к сетке, после первой подачи держит инициативу, все это определило эту большую разницу.

Читай также: Свитолина: Думаю, что у меня был хороший сезон

После того, как мы узнали, что она прошла на Итоговый турнир, она может с облегчением просто выходить на корт и играть. Думаю, что-то из этого вы увидели в первом матче“, - цитирует Беттлса Большой теннис Украины.

Напомним, Свитолина выиграла стартовый матч Итогового турнира против Петры Квитовой, а во втором матче встретится с Каролиной Плишковой. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.