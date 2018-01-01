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Свитолина – Плишкова: онлайн видео трансляция матча Итогового турнира

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Элина Свитолина во втором матче Итогового турнира встретится с Каролиной Плишковой.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Во вторник, 23 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет второй матч в рамках Итогового турнира WTA.

На этот раз украинка встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Отметим, что по мнению букмекеров, у чешской спортсменки немного больше шансов на победу – коэффициент на ее успех составил 1,8, а на триумф Свитолиной – 2,0.

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Теги: теннис, WTA, Итоговый турнир, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, онлайн трансляция, видео
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