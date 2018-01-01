Итоговый турнир (WTA): Свитолина сыграет с Плишковой, Возняцки – с Квитовой

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского теннисного турнира BNP Paribas WTA Finals Singapore.

Финал тура WTA – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце сезона регулярного тура, являясь финальным соревнованием для лидеров рейтинга. C 2014 года турнир проходит в Сингапуре на крытых хардовых кортах.

Восемь участниц посредством жеребьевки делят на две группы – Красная и Белая. Игры в квартетах проводятся по круговой системе (каждый играет с каждым). Теннисистки, занявшие первые и вторые места в своих группах, выйдут в полуфинал, после чего будут определены финалистки, а позже и победитель турнира.

Даты: 21-28 октября

Призовой фонд: 7 миллионов долларов

Действующая чемпионка: Каролин Возняцки (Дания)

Участницы: Анжелика Кербер (1), Каролина Возняцки (2), Наоми Осака (3), Петра Квитова (4), Слоан Стивенс (5), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7), Кики Бертенс (8)

Красная группа

1. Анжелика Кербер (Германия)

2. Наоми Осака (Япония)

3. Слоан Стивенс (США)

4. Кики Бертенс (Нидерланды)

Белая группа

1. Каролина Возняцки (Дания)

2. Петра Квитова (Чехия)

3. Элина Свитолина (Украина)

4. Каролина Плишкова (Чехия)

Расписание и результаты матчей

Квитова (Чехия, 4) – Свитолина (Украина, 6) – 3:6, 3:6

Возняцки (Дания, 2) – Плишкова (Чехия, 7) – 2:6, 4:6

Осака (Япония, 3) – Стивенс (США, 5) – 5:7, 6:4, 1:6

Кербер (Германия, 1) – Бертенс (Нидерланды, 8) – 6:1, 4:6, 3:6

23.10 (14:30) Возняцки (Дания, 2) – Квитова (Чехия, 4)

23.10 (16:00) Свитолина (Украина, 6) – Плишкова (Чехия, 7)

24.10 (12:00) Осака (Япония, 3) – Бертенс (Нидерланды, 8)

24.10 (12:00) Кербер (Германия, 1) – Стивенс (США, 5)

25.10 (12:00) Возняцки (Дания, 2) – Свитолина (Украина, 6)

25.10 (12:00) Квитова (Чехия, 4) – Плишкова (Чехия, 7)

26.10 (12:00) Кербер (Германия, 1) – Осака (Япония, 3)

26.10 (12:00) Стивенс (США, 5) – Бертенс (Нидерланды, 8)

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