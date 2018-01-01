Пуатье: Завацкая вышла во второй круг турнира

Украинская теннисистка выиграла у представительницы Франции Андрианжафитримо.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала непростую победу на турнире серии ITF во Франции.

Ее соперницей была местная теннисистка Тесса Андрианжафитримо. Матч закончился со счетом 6:7 (3), 6:2, 6:4 на пользу украинки.

Поединок продолжался 2 часа 36 минут.

Во втором круге Катарина Завацкая сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Ранее, другая украинская теннисистка Даяна Ястремская обновила свой личный рекорд WTA.