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Пуатье: Завацкая вышла во второй круг турнира

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Украинская теннисистка выиграла у представительницы Франции Андрианжафитримо.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала непростую победу на турнире серии ITF во Франции.

Ее соперницей была местная теннисистка Тесса Андрианжафитримо. Матч закончился со счетом 6:7 (3), 6:2, 6:4 на пользу украинки.

Поединок продолжался 2 часа 36 минут.

Во втором круге Катарина Завацкая сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Ранее, другая украинская теннисистка Даяна Ястремская обновила свой личный рекорд WTA.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая
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