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Свитолина – Плишкова: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира

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Элина Свитолина попробует досрочно гарантировать себе место в полуфинале Итогового турнира WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина во втором туре групповой стадии Итогового турнира сыграет против Каролины Плишковой.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение чешской теннисистке. Так, ставки на победу Элины принимают с коэффициентом 2,0. Успех ее соперницы оценивается в 1,8.

Напомним, в первом туре обе спортсменки одержали победы – Свитолина оказалась сильнее Квитовой, а Плишкова – Возняцки.

Добавим, что девушки встречались между собой семь раз – трижды побеждала наша теннисистка, а четыре раза представительница Чехии.

Матч Свитолина – Плишкова состоится во вторник, 23-го октября. Начало встречи – 16:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Со всеми результатами Итогового чемпионата WTA вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Итоговый турнир, прогноз, ставки букмекеров, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, WTA
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