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Свитолина: Победа над Квитовой - ответ хейтерам, которые говорили, что я не заслуживаю тут играть

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Элина Свитолина намерена наслаждаться своей победой до следующего матча.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в стартовом матче Итогового турнира против Петры Квитовой.

Украинская теннисистка прокомментировала свою победу, признавшись, что это был самый сложный старт.

"Я играла хорошо, я показала надежный теннис с задней линии и оказывала давление на Петру. Думаю, это было ключевым. Не думаю, что я могла получить еще более трудный старт на групповом этапе, так как я проиграла Квитовой семь раз подряд. Итоговый турнир - это не те соревнования, где от раунда к раунду становится тяжелее, здесь каждый матч очень тяжелый.

В прошлом году в Сингапуре я очень переживала, это было мое первое выступление. Сегодня я также нервничала, как и Петра, но это часть тенниса.

Было очень важно выиграть этот матч. Эта победа придает мне много уверенности в себе. Я использую ее как отправную точку, и пусть это будет ответом для всех хейтеров, которые говорили, что я не заслуживаю играть в Сингапуре. Я могу наслаждаться этой победой до следующего своего матча.

Я постараюсь восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Мне нужно быть готовой ко всему и просто бороться", - сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.

Напомним, во время пресс-конференции Свитолиной стало плохо.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Итоговый турнир WTA
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