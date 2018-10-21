Итоговый турнир: Свитолина обыграла Квитову впервые с 2014 года
Элина Свитолина сумела победить Петру Квитову в стартовом поединке Итогового турнира WTA.
В начале матча девушки обменялись брейк-пойнтами, после чего при равной борьбе лишь в концовке сета украинке удалось забрать инициативу в свои руки.
Во второй половине встречи наша теннисистка продолжила доминировать, не проиграв ни разу на своей подаче и однажды забрав чужую.
Всего же для триумфа первой ракетке Украины понадобилось полтора часа, за которые Элина допустила 1 ошибку на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ее оппонентка совершила 7 двойных ошибок и сделала 1 брейк. Также в активе обеих спортсменок по три выполненных эйса.
Петра Квитова (Чехия, 4) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 3:6, 3:6
Отметим, что Квитова считается одной из самых неудобных соперниц для Свитолиной – из восьми очных встреч украинке удалось обыграть представительницу Чехии лишь раз в далеком 2014 году на турнире в Цинциннати.
Во втором туре Свитолина сыграет с Каролин Возняцки, а Квитова померится силами с соотечественницей Каролиной Плишковой. Оба матча запланированы на 23 октября.
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