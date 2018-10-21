Итоговый турнир: Свитолина обыграла Квитову впервые с 2014 года

В Сингапуре завершилась встреча 1-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой.

Элина Свитолина сумела победить Петру Квитову в стартовом поединке Итогового турнира WTA.

В начале матча девушки обменялись брейк-пойнтами, после чего при равной борьбе лишь в концовке сета украинке удалось забрать инициативу в свои руки.

Во второй половине встречи наша теннисистка продолжила доминировать, не проиграв ни разу на своей подаче и однажды забрав чужую.

Всего же для триумфа первой ракетке Украины понадобилось полтора часа, за которые Элина допустила 1 ошибку на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ее оппонентка совершила 7 двойных ошибок и сделала 1 брейк. Также в активе обеих спортсменок по три выполненных эйса.

Петра Квитова (Чехия, 4) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 3:6, 3:6

Отметим, что Квитова считается одной из самых неудобных соперниц для Свитолиной – из восьми очных встреч украинке удалось обыграть представительницу Чехии лишь раз в далеком 2014 году на турнире в Цинциннати.

Во втором туре Свитолина сыграет с Каролин Возняцки, а Квитова померится силами с соотечественницей Каролиной Плишковой. Оба матча запланированы на 23 октября.