Свитолина: Думаю, что у меня был хороший сезон

Элина Свитолина поделилась эмоциями перед стартом на Итоговом турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, с каким настроением подходит к старту на Итоговом турнире.

"На самом деле я готовилась играть в Чжухае (на Малом Итоговом турнире). Мне было бы более грустно, если бы я готовилась играть в Сингапуре, а потом бы не попала туда. Вот почему у меня был такой настрой, мол, окей, я буду играть в Чжухае.

Когда я выйду на этот корт, я просто попытаюсь серьезно сосредоточиться на своей игре, и это то, чему, по моему мнению, я смогла научиться, исходя из прошлогоднего выступления.

В прошлом году я может быть была слишком эмоциональной, не соревновалась со своими соперницами. Я просто плыла по течению, что, наверное, было не самым лучшим вариантом.

Очень важно оставаться позитивной. Я думаю, что у меня был хороший сезон, который я буду заканчивать на Итоговом турнире. Это на самом деле очень, очень позитивная вещь", - отметила Свитолина.

Для 24-летней теннисистки это второе выступление на WTA Finals. В прошлом году на групповом этапе Свитолина проиграла в матчах с Каролин Возняцки и Каролин Гарсией, а победу праздновала в игре с Симоной Халеп.

В первом матче в Белой группе, который состоится завтра, Свитолина [[link_local link_article_id="696136"]]встретится[[/link_local]] с четвертой сеяной Петрой Квитовой из Чехии.