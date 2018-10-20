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Свитолина: Думаю, что у меня был хороший сезон

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Элина Свитолина поделилась эмоциями перед стартом на Итоговом турнире.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, с каким настроением подходит к старту на Итоговом турнире.

"На самом деле я готовилась играть в Чжухае (на Малом Итоговом турнире). Мне было бы более грустно, если бы я готовилась играть в Сингапуре, а потом бы не попала туда. Вот почему у меня был такой настрой, мол, окей, я буду играть в Чжухае.

Когда я выйду на этот корт, я просто попытаюсь серьезно сосредоточиться на своей игре, и это то, чему, по моему мнению, я смогла научиться, исходя из прошлогоднего выступления.

В прошлом году я может быть была слишком эмоциональной, не соревновалась со своими соперницами. Я просто плыла по течению, что, наверное, было не самым лучшим вариантом.

Очень важно оставаться позитивной. Я думаю, что у меня был хороший сезон, который я буду заканчивать на Итоговом турнире. Это на самом деле очень, очень позитивная вещь", - отметила Свитолина.

Для 24-летней теннисистки это второе выступление на WTA Finals. В прошлом году на групповом этапе Свитолина проиграла в матчах с Каролин Возняцки и Каролин Гарсией, а победу праздновала в игре с Симоной Халеп.

В первом матче в Белой группе, который состоится завтра, Свитолина [[link_local link_article_id="696136"]]встретится[[/link_local]] с четвертой сеяной Петрой Квитовой из Чехии.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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Источник: wtatennis.com

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Комментариев (1)
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    20.10.2018, 12:16
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