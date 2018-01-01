Свитолина получила награду от WTA

Украинку наградили за популяризацию тенниса.

В Сингапуре объявили победительниц наград WTA за 2018 год.

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Первая ракетка Украины Элина Свтолина получила престижную награду Jerry Diamond Aces Award, которую присуждают за продвежение женского тенниса.

Открытием года стала Арина Соболенко из Беларуси, которая выиграла два турнира и пробилась в топ-15.

Прорыв года - Кики Бертенс. Голландка выиграла четыре турнира и пробилась в топ-10.

Возвращение года - Серена Вильямс. Американка вернулась после декрета и смогла выйти в финалы US Open и Wimbledon.

А теннисисткой года стала первая ракетка мира Симона Халеп, которая снялась с Итогового турнира.

Ранее, Элина Свитолина узнала своих соперниц по групповому этапу WTA Finals.