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Свитолина узнала соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

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Украинка попала в Белую группу.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В Сингапуре состоялась жеребьевка группового этапа турнира WTA Finals.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в Белой группе с датчанкой Каролин Возняцки и чешками Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.

Во второй, Красной группе - немка Анжелик Кербер, Наоми Осака из Японии, американка Слоан Стивенс и представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Турнир стартует 21 октября.

Напомним, что первая ракетка мира Симона Халеп снялась с Итогового турнира.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA, Итоговый теннисный турнир
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