Свитолина узнала соперниц по группе на Итоговом турнире WTA
Украинка попала в Белую группу.
В Сингапуре состоялась жеребьевка группового этапа турнира WTA Finals.
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в Белой группе с датчанкой Каролин Возняцки и чешками Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.
Во второй, Красной группе - немка Анжелик Кербер, Наоми Осака из Японии, американка Слоан Стивенс и представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Турнир стартует 21 октября.
Напомним, что первая ракетка мира Симона Халеп снялась с Итогового турнира.
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