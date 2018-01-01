Свитолина узнала соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

Украинка попала в Белую группу.

В Сингапуре состоялась жеребьевка группового этапа турнира WTA Finals.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в Белой группе с датчанкой Каролин Возняцки и чешками Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.

Во второй, Красной группе - немка Анжелик Кербер, Наоми Осака из Японии, американка Слоан Стивенс и представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Турнир стартует 21 октября.

Напомним, что первая ракетка мира Симона Халеп снялась с Итогового турнира.