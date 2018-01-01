Переключиться на мобильную версию

Свитолина показала наряд, в котором пойдет на гала-вечер в Сингапуре

Комментариев: 0
Элина Свитолина узнает своих соперниц по групповому этапу.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина поделилась в Instagram своим нарядом, в котором она пойдет на вечеринку по случаю начала Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Во время гала-вечера состоится церемония жеребьевки группового этапа.

Напомним, на Итоговом турнире выступят следующие теннисистки:

1. Анжелик Кербер (Германия)
2. Каролин Возняцки (Дания)
3. Наоми Осака (Япония)
4. Петра Квитова (Чехия)
5. Слоан Стивенс (США)
6. Элина Свитолина (Украина)
7. Каролина Плишкова (Чехия)
8. Кики Бертенс (Нидерланды)

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь