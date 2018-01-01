Свитолина показала наряд, в котором пойдет на гала-вечер в Сингапуре

Элина Свитолина узнает своих соперниц по групповому этапу.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина поделилась в Instagram своим нарядом, в котором она пойдет на вечеринку по случаю начала Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Во время гала-вечера состоится церемония жеребьевки группового этапа.

Напомним, на Итоговом турнире выступят следующие теннисистки:

1. Анжелик Кербер (Германия)

2. Каролин Возняцки (Дания)

3. Наоми Осака (Япония)

4. Петра Квитова (Чехия)

5. Слоан Стивенс (США)

6. Элина Свитолина (Украина)

7. Каролина Плишкова (Чехия)

8. Кики Бертенс (Нидерланды)