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Калинина на отказе соперницы пробилась в полуфинал в Сучжоу

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Ангелина Калинина продолжает выступление на соревнованиях в Китае.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира серии ITF в китайском Сучжоу.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом $100,000 украинская теннисистка, посеянная под седьмым номером, провела на корте почти 2 часа, обыграв на отказе китаянку Хань Синьюнь.

Калинина на тай-брейке проиграла первый сет 6:7(6), но во втором разгромила соперницу 6:1 и та на третий сет уже не вышла.

За выход в финал Калинина, занимающая 118 строчку мирового рейтинга, будет бороться с Яной Чепеловой, которая занимает 243 место в мире.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина
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