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Ястремская вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

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В четвертьфинале украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
eurosport.ru

18-летняя теннисистка Даяна Ястремская продолжила свою победную серию. 

В четвертьфинальном матче турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open она победила Маргариту Гаспарян из России со счетом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 2 минуты.

В матче 1/4 финала Ястремская встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Напомним, ранее третья ракетка Украины выбила Гарбинье Мугурусу.

 

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
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Дед  (аноним)  18.10.2018, 18:38
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Дед
Молодец. Красава.. Пример как надо играть для Элины.
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