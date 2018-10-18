Ястремская вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

В четвертьфинале украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян.

18-летняя теннисистка Даяна Ястремская продолжила свою победную серию.

В четвертьфинальном матче турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open она победила Маргариту Гаспарян из России со счетом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 2 минуты.

В матче 1/4 финала Ястремская встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Напомним, ранее третья ракетка Украины выбила Гарбинье Мугурусу.