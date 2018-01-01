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Официально: Халеп снялась с Итогового турнира

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Первая ракетка мира Симона Халеп пропустит Итоговый турнир года из-за травмы.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая возглавляет рейтинг WTA, отказалась от участия в Итоговом турнире года, который пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября.

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Как сообщает официальный сайт WTA, первая ракетка мира пропустит турнир из-за травмы спины, полученной в Ухане. Врачи обнаружили у спортсменки межпозвоночную грыжу. Место Халеп на Итоговом турнире займет представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Отметим, что для Бертенс это будет дебют на Итоговом турнире WTA, а Халеп планирует отдохнуть и восстановиться к следующему сезону.

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"У меня болит спина. Последние четыре недели у меня не было тренировок, поэтому я не готова играть на турнире такого уровня. Мне нужно несколько недель упражнений, отдыха, и тогда я восстановлюсь. У меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону", – сказала Халеп.

Напомним, ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA, на котором также выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Симона Халеп, Итоговый турнир WTA, WTA
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