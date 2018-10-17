Ястремская: Я была шокирована победой над Мугурусой
Даяна Ястремская прокомментировал победу над Гарбинье Мугурусой во втором круге турнира в Люксембурге.
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"Я очень сильно устала после Гонконга, у меня все болело. В первом раунде я чувствовала головокружение из-за того, что играла слишком поздно. Но я сумела найти в себе силы и продолжать бороться.
В игре с Мугурусой я готовила себя к победе, но где-то внутри знала, что не смогу показать свою лучшую игру. Но, почему-то, я просто играла.
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Мое лицо выдавало шок после победы, но я была шокирована не победой в матче, а победой над Мугурусой. Я победила топового игрока, который выиграл два турнира Grand Slam. Я не ожидала такого счета, это был действительно сложный матч", – приводит слова украинки пресс-служба WTA.
В следующем раунде соревнований Даяна Ястремская встретится с Маргаритой Гапарян из России.
Смотрите также видео обзор матча между Даяной Ястремской и Гарбинье Мугурусой.
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