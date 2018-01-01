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Люксембург: Ястремская разгромила Мугурусу

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18-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
btu.org.ua

Украинка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Люксемберге.

Матч продолжался 1 час 9 минут, и завершился со счетом 6:2, 6:3. 

Украинка сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Ястремская встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Напомним, что на прошлой неделе Даяна Ястремская победила на турнире в Гонконге

 

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA, Гарбинье Мугуруса
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