Люксембург: Ястремская разгромила Мугурусу

18-летняя украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге.

Украинка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Люксемберге.

Матч продолжался 1 час 9 минут, и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Украинка сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Ястремская встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Напомним, что на прошлой неделе Даяна Ястремская победила на турнире в Гонконге.