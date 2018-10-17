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Свитолина сыграет на Итоговом турнире WTA

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Украинка - седьмая участница WTA Finals.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
wtatennis.com

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной второй год подряд удалось квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. 

Участие украинки в турнире в Сингапуре зависело от результатов Каролины Плишковой и Кики Бертенс на Кубке Кремля.

Так, Плишкова не смогла дойти до полуфинала в Москве, проиграв Вере Звонаревой со счетом 1:6, 2:6.

Именно поражение чешки гарантировало Элине путевку в Финал тура WTA.

Напомним, ранее Свитолина не смогла набрать очков в рейтинг на турнире в Гонконге, а организаторы турниров в Москве и Люксембурге отказали ей в wild card.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA, Каролина Плишкова
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Источник: tribuna.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.10.2018, 16:44
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гость
Хреново играет Свитолина. Больше в рекламе снимается, и тренеров меняет постоянно. Зазвездилась.
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