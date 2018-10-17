Свитолина сыграет на Итоговом турнире WTA

Украинка - седьмая участница WTA Finals.

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной второй год подряд удалось квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Участие украинки в турнире в Сингапуре зависело от результатов Каролины Плишковой и Кики Бертенс на Кубке Кремля.

Так, Плишкова не смогла дойти до полуфинала в Москве, проиграв Вере Звонаревой со счетом 1:6, 2:6.

Именно поражение чешки гарантировало Элине путевку в Финал тура WTA.

Напомним, ранее Свитолина не смогла набрать очков в рейтинг на турнире в Гонконге, а организаторы турниров в Москве и Люксембурге отказали ей в wild card.