Ястремская выиграла трехчасовой поединок в Люксембурге

Третья ракетка Украины добыла непростую победу на старте турнире в Люксембурге.

Украинка Даяна Ястремская выиграла невероятно сложный трехчасовой поединок в первом раунде турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open против лаки-лузера Варвары Лепченко из США – 6:2, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

В первом сете Ястремская доминировала на корте. Она повела 5:1, и несмотря на допущенный после этого брейк, сет она закрыла на чужой подаче.

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Во втором сете украинка, уступая 1:3, смогла перевернуть ситуацию на 5:4 в свою пользу. Правда, имея три матч-бола на чужой подаче она ни одного не реализовала, потом на тай-брейке у Даяны были еще три матч-бола, но она и их не реализовала и в итоге проиграла 10:12.

Третий сет стал триллером. Лепченко вела 5:2, позволила украинке сравнять счет 5:5, потом имела два матч-бола на подаче украинки, но игра перешла на тай-брейк. Там уже Ястремская вела 5:2, позволила сопернице сравнять счет 5:5 и все же сумела вырвать победу 7:5.

Во втором раунде Явстремская сыграет со второй ракеткой турнира Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Катерина Козлова проиграла в первом круге турнира в Люксембурге.

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