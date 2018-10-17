Переключиться на мобильную версию

Ястремская выиграла трехчасовой поединок в Люксембурге

Комментариев: 1
Третья ракетка Украины добыла непростую победу на старте турнире в Люксембурге.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Jimmie48 Photography‏

Украинка Даяна Ястремская выиграла невероятно сложный трехчасовой поединок в первом раунде турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open против лаки-лузера Варвары Лепченко из США – 6:2, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

В первом сете Ястремская доминировала на корте. Она повела 5:1, и несмотря на допущенный после этого брейк, сет она закрыла на чужой подаче.

Читай также: Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на рекордную позицию, Свитолина опустилась на 6 место

Во втором сете украинка, уступая 1:3, смогла перевернуть ситуацию на 5:4 в свою пользу. Правда, имея три матч-бола на чужой подаче она ни одного не реализовала, потом на тай-брейке у Даяны были еще три матч-бола, но она и их не реализовала и в итоге проиграла 10:12.

Третий сет стал триллером. Лепченко вела 5:2, позволила украинке сравнять счет 5:5, потом имела два матч-бола на подаче украинки, но игра перешла на тай-брейк. Там уже Ястремская вела 5:2, позволила сопернице сравнять счет 5:5 и все же сумела вырвать победу 7:5.

Во втором раунде Явстремская сыграет со второй ракеткой турнира Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Катерина Козлова проиграла в первом круге турнира в Люксембурге.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, турнир, Люксембург
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.10.2018, 10:43
Оценка:  0
гость
Молодец. Красиво играет и жестко. Хорошая замена Свитолиной, которая на теннис фактически забила.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь