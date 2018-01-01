Люксембург: Козлова проиграла в первом туре

Украинка не смогла преодолеть первый круг, проиграв в 3-х сетах словенке.

Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла поединок первого круга на турнире в Люксембурге. Она уступила представительнице Словении Далиле Якупович со счетом 6:7 (3), 6:3, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. На счету Козловой 4 подачи навылет, 5 выигранных геймов на приеме и 1 ошибка при вводе мяч в игру.

Во втором раунде Якупович встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая в стартовом раунде победила Марию Саккари из Греции.

Ранее, Даяна Ястремская впервые в карьере выиграла турнир WTA.