Киченок вышла в 1/4 парного турнира в Москве
Украинка в паре с Анастасией Родионовой вышла во второй круг Кубка Кремля.
Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с представительницей Австралии Анастасией Родионовой шагнула во второй раунд парного турнира серии WTA Premier, который проходит в Москве.
Они обыграли американо-немецкую пару Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд со счетом 7:6 (3), 3:6, 10:8. Матч продолжался 1 час 40 минут.
В четвертьфинале украинско-австралийский дуэт встретится с хорвато-румунской парой Дария Юрак/Ралука Олару.
Ранее, украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в первом раунде турнира россиянке Дарье Касаткиной.
Полная версия правил