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Киченок вышла в 1/4 парного турнира в Москве

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Украинка в паре с Анастасией Родионовой вышла во второй круг Кубка Кремля.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
btu.org.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с представительницей Австралии Анастасией Родионовой шагнула во второй раунд парного турнира серии WTA Premier, который проходит в Москве.

Они обыграли американо-немецкую пару Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд со счетом 7:6 (3), 3:6, 10:8. Матч продолжался 1 час 40 минут.

В четвертьфинале украинско-австралийский дуэт встретится с хорвато-румунской парой Дария Юрак/Ралука Олару.

Ранее, украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в первом раунде турнира россиянке Дарье Касаткиной.

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Теги: теннис, Надежда Киченок, WTA, Кубок Кремля
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