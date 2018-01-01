Двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали

Братья Алексеенко признаны виновными в организации договорных матчей.

Украинских теннисистов, братьев-близнецов Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицировали и оштрафовали на 250 тысяч долларов каждого за организацию договорных матчей и ставки на теннис.

На турнирах серии ITF Pro Circuit, которые проходили в Румынии, Турции, Германии и России, 35-летние братья просили третьих лиц ставить крупные ставки на матчи с их участием.

На момент дисквалификации Вадим Алексеенко занимает 1113-ю позицию в рейтинге, Глеб еще ниже - 1725.

Напомним, ранее Сергей Стаховский пробился в основу турнира в Бельгии.