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Двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали

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Братья Алексеенко признаны виновными в организации договорных матчей.
Двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали
Двух украинских теннисистов пожизненно дисквалифицировали
btu.org.ua

Украинских теннисистов, братьев-близнецов Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицировали и оштрафовали на 250 тысяч долларов каждого за организацию договорных матчей и ставки на теннис.

На турнирах серии ITF Pro Circuit, которые проходили в Румынии, Турции, Германии и России, 35-летние братья просили третьих лиц ставить крупные ставки на матчи с их участием.

На момент дисквалификации Вадим Алексеенко занимает 1113-ю позицию в рейтинге, Глеб еще ниже - 1725.

Напомним, ранее Сергей Стаховский пробился в основу турнира в Бельгии.

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Теги: теннис, Вадим Алексеенко, Глеб Алексеенко, дисквалификация
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