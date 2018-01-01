Цуренко не задержалась надолго в Москве

Леся Цуренко уступила в первом раунде местной теннисистке.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла уже в первом раунде Кубка Кремля россиянке Дарье Касаткиной, посеяной в Москве под шестым номером.

Цуренко неплохо начала поединок, сделала брейк и повела 3:1, но до конца сета взяла еще только один гейм - 4:6.

Во втором сете соперницы обменивались брейками и в итоге сет дошел до тайбрейка. Касаткина оформила четыре мини-брейка, проиграв один розыгрыш на своей подаче, и вышла в следующий раунд.

Леся Цуренко (Украина) - Дарья Касаткина (Россия, 6) 4-6, 6-7(1)

Напомним, на предыдущем турнире в Пекине Цуренко не сумела доиграть матч второго круга.

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