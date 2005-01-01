Стаховский пробился в основу турнира в Бельгии

Лучший украинский теннисист сыграет на European Open.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в основной раунд турнира АТР -250 European Open в Антверпене.

Украинец посеянный под пятым номером, выиграл первый сет 6:2 у канадца Феликса Оге. А во втором сете, при счете 3:0 в пользу Стаховского, соперник отказался продолжать матч, который продлился всего 53 минуты.

За это время Стаховский записал на свой счет 3 эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-поинтов. Канадец же отметился двумя эйсами, совершим 2 двойных ошибки и не реализовав ни одного гейма на приеме.

В первом круге украинец встретится с 33-летним французом Жилем Симоном, который является 32-й ракеткой мира, а на турнире посеян под 5-м номером.