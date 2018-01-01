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Свитолина готова к любой сопернице в следующем матче в Цинциннати

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Украинка Элина Свитолина знает, как играют ее возможные соперницы.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в комментарии официальному сайту WTA рассказала, кого из пары Аманды Анисимовой и Петры Марич хотела бы видеть в качестве своей следующей соперницы.

"Я видела несколько матчей Анисимовой в Индиан-Уэллсе, так что знаю ее игровой стиль. Она очень сильно бьет по мячу, мне нужно быть готовой к этому.

С Мартич мы уже встречались несколько раз. Последний раз, кажется, в Риме.

Это две разные теннисистки со своими стилями игры. Посмотрим, кто из них победит. Я буду готова к игре с любой из них", - сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина в тяжелом матче обыграла Кузнецову.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Цинциннати
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