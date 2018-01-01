Федерер: Не ожидал, что съем рыбий глаз

Швейцарцу пришлось побывать в экстремальных условиях.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в шоу известного путешественника Беара Гриллса и рассказал о своих ощущения в экстремальных условиях.

"Я много раз встречался с Гриллсом ранее, однако о шоу мы договорились лишь после Australian Open 2017. Мы составили график работы и отлично провели время. Не ожидал, что съем рыбий глаз или спущусь вниз с огромной ледяной скалы. Было очень весело, мне очень понравилось.

Знаю, что его мама является большим поклонником моей игры. Беар предложил мне записать совместный поход, на что я сразу же предложил Швейцарию. Я хотел показать свою страну всему миру. Единственное, что мне не нравится в горах, – это холод", – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

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