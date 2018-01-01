Цинциннати (ATP): Федерер и Шаповалов прошли в третий круг

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Цинциннати.

Цинциннати Мастерс – профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США) на хардовых кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 5,6 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде.

Даты: 13 – 19 августа

Покрытие: хард

Призовой фонд: 5 669 360 долларов

Действующий чемпион: Григор Димитров (Болгария)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Хуан Мартин Дель Потро (4), Григор Димитров (5), Кевин Андерсон (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8)

Украинцы на турнире: нет

Второй круг

Люка Пуи (Франция, 16) – Леонардо Майер (Аргентина) 6:7(7), 4:6

Петер Гоевчик (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) 4:6, 4:6

Денис Шаповалов (Канада) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 14) 6:4, 7:5

15.08 18:00 Мариуш Копил (Румыния, Q) – Марин Чилич (Хорватия, 7)

15.08 18:00 Александр Зверев (Германия, 3) – Робин Хасе (Нидерланды)

15.08 19:30 Малек Жазири (Тунис, LL) – Милош Раонич (Канада)

15.08 19:30 Новак Джокович (Сербия, 10) – Адриан Маннарино (Франция)

15.08 19:30 Бенуа Пэр (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия, 11)

15.08 19:30 Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Жереми Шарди (Франция)

15.08 21:00 Брэдли Клан (США, Q) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13)

15.08 21:00 Сэм Куэрри (США) – Карен Хачанов (Россия)

15.08 21:30 Миша Зверев (Германия) – Григор Димитров (Болгария, 5)

15.08 22:30 Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Мартон Фучович (Венгрия, LD)

16.08 00:00 Ник Кирьос (Австралия, 15) – Борна Чорич (Хорватия)

16.08 02:00 Кей Нисикори (Япония) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC)

16.08 03:30 Чхун Хен (Южная Корея) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4)

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) – Марко Чеккинато (Италия) 6:7, 6:2, 7:6

Кайл Эдмунд (Великобритания, 14) – Маккензи Макдональд (США, WC) 6:3, 6:2

Жоау Соуза (Португалия) – Петер Гоевчик (Германия) 6:2, 4:6, 5:7

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) – Ришар Гаске (Франция) 6:3, 2:6, 6:3

Андрей Рублев (Россия) – Кей Нисикори (Япония) 5:7, 3:6

Люка Пуи (Франция, 16) – Энди Маррей (Великобритания, WC) 6:1, 1:6, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) – Фрэнсис Тиафо (США, WC) 7:6, 3:6, 7:5

Максимильян Мартерер (Германия) – Брэдли Клан (США, Q) 6:7, 4:6

Леонардо Майер (Аргентина) – Майкл Ммо (США, Q) 6:4, 1:6, 6:4

Давид Феррер (Испания) – Бенуа Пэр (Франция) 2:6, 2:6

Сэм Куэрри (США) – Джон Иснер (США, 9) 6:4, 6:7, 7:6

Жереми Шарди (Франция) – Фернандо Вердаско (Испания) 6:1, 6:2

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Диего Шварцман (Аргентина, 12) 6:2, 4:6, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 10) – Стив Джонсон (США) 6:4, 7:6

Робин Хасе (Нидерланды) – Филип Краинович (Сербия) 4:6, 6:2, 6:3

Душан Лайович (Сербия, Q) – Милош Раонич (Канада) 3:6, 3:6

Чхун Хен (Южная Корея) – Джек Сок (США) 2:6, 6:1, 6:2

Борна Чорич (Хорватия) – Даниил Медведев (Россия, Q) 6:2, 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Мариуш Копил (Румыния, Q) 4:6, 2:6

Ник Кирьос (Австралия, 15) – Денис Кудла (США, Q) 6:7(2), 7:5, 7:6(9)

Карен Хачанов (Россия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) 2:6, 6:3, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия, LD) – Хуберт Хуркач (Польша, Q) 4:6, 6:3, 7:6(6)

Стефанос Циципас (Греция) – Давид Гоффен (Бельгия, 11) 5:7, 3:6

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Миша Зверев (Германия) 3:6, 4:6